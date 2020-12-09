Norm fazlası tercihleri ne zaman ve sonuçlar hangi gün açıklanacak?
Norm fazlası kadrolar için gerçekleşecek olan tercih ve atama süreci pek çok ilde başladı. Dönem başlangıcı itibariyle okullarda norm hesaplamalarının yapılmasının ardından birçok ilde norm fazlası öğretmen atama duyuruları yayımlandı. İşte, norm fazlası tercihleri ne zaman yayımlanacak ve sonuçlar ne zaman yayımlanacak sorusu hakkında bazı cevaplar
Norm fazlası tercihleri, Samsun, Adana, Antalya, Trabzon, Kayseri, Iğdır, Osmaniye ve pek çok sayıda il milli eğitim müdürlüğü internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki, Norm fazlası tercihleri ne zaman ve sonuçlar hangi gün açıklanacak? İte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
NORM FAZLASI TERCİHLERİ NE ZAMAN VE SONUÇLAR HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
Başvuruların Aralık ayı içinde alınması ve yine Aralık ayı içinde açıklanması bekleniyor. Norm fazlası öğretmenler, kadrosunun bulunduğu ilçedeki okulları tercih etmesi halinde ilçe önceliği de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacak.
Bazı illerde tercih sürecinin tamamlanıp değerlendirme sürecine geçildiği bildiriliyor.
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