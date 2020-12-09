Norm fazlası tercihleri, Samsun, Adana, Antalya, Trabzon, Kayseri, Iğdır, Osmaniye ve pek çok sayıda il milli eğitim müdürlüğü internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki, Norm fazlası tercihleri ne zaman ve sonuçlar hangi gün açıklanacak? İte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

NORM FAZLASI TERCİHLERİ NE ZAMAN VE SONUÇLAR HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?



Başvuruların Aralık ayı içinde alınması ve yine Aralık ayı içinde açıklanması bekleniyor. Norm fazlası öğretmenler, kadrosunun bulunduğu ilçedeki okulları tercih etmesi halinde ilçe önceliği de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacak.



Bazı illerde tercih sürecinin tamamlanıp değerlendirme sürecine geçildiği bildiriliyor.