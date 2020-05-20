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Haber Giriş: 20.05.2020 - 01:49,Son Güncelleme:

Nope Ne Demek? Nope Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

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Nope Ne Demek? Nope Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
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İngilizce uluslararası bir dil olup hemen hemen her ülkede konuşulmaktadır. Bu sebeple kelimelerin anlamları herkes tarafından merak edilmektedir. Nope kelimesi de bu merak edilen kelimelerden birisidir. Peki, Nope ne demek? Nope kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Sizlere İngilizce nope kelimesi anlamı hakkında detayları inceledik.

Nope kelimesinin anlamı İngilizce-Türkçe sözlüklerinden bulmak mümkünüdür. Sözlüklerde kelimenin anlamı birkaç şekilde açıklanmaktadır.

 Nope Ne Demek?

 Günümüzde çok sık kullanılan dillerden birisi de İngilizcedir. İngilizcenin birçok kelimesinin anlamı bilinir iken, bazı kelimelerin hangi manaya geldiği bilinmemektedir. Bazı kelimeler ise Türkçeye çevrildiğinde birden fazla anlam ortaya çıkmaktadır. Nope kelimesinin Türkçesi sözlüklerde birden fazla şekilde açıklanmıştır. Nope kelimesinin Türkçe karşılığı şu şekildedir:

 - -ıh.

 - Yok.

 - Hayır.

 - Olmaz.

 Nope kelimesi cümle içerisinde olumsuzluk anlamı vermektedir. Nope kelimesi genellikle bazı kelimeler ile birlikte kullanılır.

 Örnek Cümleler

 Nope kelimesi cümle içerisinde olumsuzluk anlamı vermektedir. Nope kelimesi genellikle bazı kelimeler ile birlikte kullanılır. Nope kelimesi ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

 - Ali sent Fatma's letter back unopened: Ali Fatma'nın mektubunu açılmamış olarak geri gönderdi.

 

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