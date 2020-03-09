Nominal ne demek? Nominal değer nedir?

Ekonomi bültenleri ya da günlük yaşamdaki farklı yerlerde karşılaşılan nominal kelimesi, ayrıca yatırımcılar için de oldukça önemli bir kavramdır. Zira ekonominin duasını anlayabilmek için oldukça önemli bir sözcüktür. Tabii bu kelimeyi iyi kavrayabilmek için anlamını net şekilde öğrenmek gerekir.

Nominal Ne Demek?

Sözcük anlamı açısından bakıldığında nominal kelimesi yazılı tanımlar ya da isme var olan şeklinde karşımıza çıkıyor. Ancak özellikle ekonomik piyasalar için nominal kelimesi kullanılır. Yani anlam itibariyle bu yönü daha iyi bilinmektedir. Finans piyasaları adına ise nominal; menkul kıymetlerdeki yazılı olan değer anlamına gelmektedir. Örnek vermek gerekirse para, tahvil ya da hisse senedi gibi taşınabilir değerlerin üzerinde yazan bir kıymet olarak öne çıkıyor. Herhangi bir finansal işlem neticesinde ortaya çıkan miktar nominal değer olarak anlaşılır.

Kısaca paranın üzerindeki değer olarak nominal kelimesinin tabir edileceğini söylemek mümkün. Herhangi bir paranın üzerindeki miktar nominal değerini ifade eder. İfade üzerinden piyasada sıkça karşılaşılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor.

Nominal Değer Nedir?

Menkul kıymetler üzerinde yazılı olan değer nominal değer olarak bilinmektedir. Diğer bir anlamı ‘itibari’ olarak da geçmektedir. Konuya Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ise ‘yazılı’ ifadesi olarak tanımlanmaktadır. Yani herhangi bir finansal değerin o anki miktarı ya da değeri olarak anlatmak mümkün. Farklı finansal piyasaların sürekli olarak değişkenlik göstermesi ile, ekonomi açısından nominal kelimesi sürekli olarak karşılaşılan sözcüklerden biridir.

Özellikle hisse senetleri ve tahvillerin ilk piyasaya olan satışındaki değerler nominal değer olarak bilinir. Daha sonra piyasaya bağlı olarak talep üzerinden alım satım işlemi değişirken, üzerindeki yazılı değer aynı şekilde ele alınır. Bu durum özellikle borsa dünyasında sıkça yaşanan durumlardan biridir. Borsaya giren değer talebe göre değişir ancak nominal değer sabit kalır.