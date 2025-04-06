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‘Noel Baba’ya karbon testi

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Lahdin Noel Baba#Aziz Nikolaos
‘Noel Baba’ya karbon testi
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 07:00

Antalya’nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi’ndeki kazı çalışmalarında bulunan lahit gizemini koruyor. Lahdin Noel Baba’nın ilham kaynağı olan Yunan piskoposu Aziz Nikolaos’un mezarı olup olmadığı karbon testiyle ortaya çıkacak.

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ALTI metre uzunluğundaki kireçtaşı lahit, Antalya’nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi’nin iki katlı ek binasının altı metre derinliğinde ortaya çıkarılmıştı. 1989’dan bu yana Aziz’in son istirahatgâhı olduğu düşünülen kilisede yürütülen kazılar arasındaki bu buluntu, şimdiye kadar en dikkat çekici keşif olarak değerlendiriliyor. Mezarın konumu, Aziz Nikolaos’a ait olabileceği ihtimalini güçlendirse de arkeolog ekibi şimdi lahdin içeriğine dair daha fazla ipucu verebilecek bir yazıt bulmayı umuyor. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, yapılan çalışmalarla ilgili şunları aktardı:

LAHİT KAPAĞI O DÖNEMDEN

Aziz Nikolaos’ın mezarının olduğu iddiasını bizim bilimsel olarak ortaya koymamız lazım. Tahmini evet. Demre’de bu buluntuyu Ebru Fatma Fındık Hocamız buldu. Üzerinde çok fazla bilimsel çalışma yapıyor. Yani dönem yakın ama ‘Evet bu Aziz Nikolaos’ın mezarıdır’ diyebileceğimiz bilimsel temelde değiliz şu anda. Ancak buna yaklaştığımızda diyebilirsiniz ki ‘Burası Aziz Nikolaos’nın mezarı’, çünkü bu işin bir bilimsel karşılığı olacak. Hocamız üzerinde yoğun çalışıyor. Lahit kapağı çalışma çerçevesinde aslında o döneme denk geliyor. Ama o Aziz Nikolaos’ın mezarı mıdır? Kesinliğine erişebilmemiz için karbon testleri ve birçok prosedürü var. Hocamız da şu anda onlarla ilgileniyor. Neticelendiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız.”

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‘Noel Baba’ya karbon testi

 

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#Antalya#Lahdin Noel Baba#Aziz Nikolaos

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