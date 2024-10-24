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‘Noel Baba’nın mozaikleri açılsın’ çağrısı

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#İstanbul Üniversitesi#İÜ#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
‘Noel Baba’nın mozaikleri açılsın’ çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 07:00

Antalya Demre’de milattan sonra 4’üncü yüzyılda piskoposluk yapıp, uzun yıllar yaşayan ve ölümünden sonra da ismini taşıyan Aziz Nikolaos Kilisesi’ne gömülen, tüm dünyanın ‘Noel Baba’ olarak tanıdığı Aziz Nikolaos’un 2022’deki kazılarda bulunan, ayak bastığı mozaik zeminlerin üzerinin kapatılması tepki çekti.

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‘KAPATILMASI YANLIŞ’

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Erkan Konyar, hem bölgeye turist çekmek istenip hem de böyle değerli mozaiklerin üstünün kapatılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyerek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da haberi yok, haberi olsa böyle bir olayın gerçekleştiğini bilse gerekli müdahaleyi yapar. Bu kadar değerli bir görselin üzerinin kapatılması hem bilimsel hem tanıtım anlamında doğru değil” dedi.

‘Noel Baba’nın mozaikleri açılsın’ çağrısı

Prof. Dr. Konyar, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın olaya müdahale etmesi ve bu kadar değerli mozaikleri tekrar görünür kılması gerekiyor” diye konuştu.

 

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#İstanbul Üniversitesi#İÜ#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

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