‘Noel Baba’nın mozaikleri açılsın’ çağrısı

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‘KAPATILMASI YANLIŞ’

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Erkan Konyar, hem bölgeye turist çekmek istenip hem de böyle değerli mozaiklerin üstünün kapatılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyerek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da haberi yok, haberi olsa böyle bir olayın gerçekleştiğini bilse gerekli müdahaleyi yapar. Bu kadar değerli bir görselin üzerinin kapatılması hem bilimsel hem tanıtım anlamında doğru değil” dedi.

Prof. Dr. Konyar, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın olaya müdahale etmesi ve bu kadar değerli mozaikleri tekrar görünür kılması gerekiyor” diye konuştu.