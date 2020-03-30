Nobran Ne Demek? Nobran Nedir? Nobran Tdk Kelime Anlamı

Nobran gündelik yaşam içerisinde farklı yerlerde çok sık karşılaşılan kelimelerden biridir. Ancak buna rağmen anlamı pek fazla bilinmez. Kökeni Farsça bir kelime olarak öne çıkan Nobran, çok eski dönemlerden bu yana günümüzde hala Türkçede yer alan ve kullanılan bir kelimedir.

Nobran Ne Demek?

Türkçe anlamı ile beraber nobran; davranışı kaba, gönül kırıcı ve sert olan anlamına gelmektedir. Kişinin takındığı bir sert tavır üzerinden karşı tarafa bunu aktarması olarak da anlatmak mümkündür. Örneğin nobran bir kişilik, sert mizacını karşı tarafa ileten şeklinde anlaşılabilmektedir.

Nobran Nedir?

Nobran kelimesi Farsçadan Türkçeye geçmiş ve çok uzun yıllardır kullanılan bir sözcüktür. Sert ve gönül kırıcı, kaba olan anlamına gelir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Kadın, seni sevmiş de konuşuyor oğlum, öyle nobran olma.’’ S.F. Abasıyanık.

Buradaki cümle içerisinde geçen anlam kapsamında değişik cümlelerde değerlendirebilirsiniz.

Nobran TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Nobran ‘Kaba, sert davranışı olan, gönül kırıcı’ anlamlarına gelmektedir. Herhangi bir kişinin karşı tarafa kaba ve sert bir etki hissettirmesi olarak tabir edilebilir. Bu anlam aracılığıyla hem sözlü hem de yazılı olarak Türkçe cümleler de kullanabilirsiniz.