Nöbetteki polis memuru kolundan bıçaklandı

#Polis Memuru#Şanlıurfa#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2025 12:10

Şanlıurfa’da polis merkezinin önünde nöbet tutarken kolundan bıçaklanan polis memuru yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Olay, Eyyübiye Polis Merkezi nöbet kulübesi önünde meydana geldi. Nöbet tutan polis memuru, kimliği henüz açıklanmayan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Polis memuru kolundan yaralanırken, merkezde görevli meslektaşları saldırganı yakalayıp, gözaltına aldı. Yaralı polis, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, tedavisi süren polis memurunu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “25.10.2025 günü görevi başında yaralanan polisimizin sağlık durumunu yakından takip etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atilla Aksoy, mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldılar. Tedavi gören meslektaşımıza acil şifalar dileriz” denildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

