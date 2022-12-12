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Nöbetçi eczane önünde uzun sıralar: Bekleyenler tepki gösterdi

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#Eczane#Nöbetçi Eczane#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 09:54

Esenyurt'ta bir eczane önünde uzun sıralar oluştuğu dikkat çekti. Sırada bekleyen insanlar, çevrede yeterli sayıda nöbetçi eczane olmaması nedeniyle yoğunluk oluştuğunu söyledi.

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Fatih Mahallesi'nde dün nöbetçi eczane önünde uzun sıralar oluştu. Sırada bekleyenler, çevrede yeterli sayıda nöbetçi eczane olmaması nedeniyle uzun sıralar oluştuğunu söylerken, bu duruma tepki gösterdi.

Nöbetçi eczane önünde uzun sıralar: Bekleyenler tepki gösterdi

Uzun süredir sırada beklediğini söyleyen Kemal Dursun, "İki saat devlet hastanesinde bekledim. Acil durumda olanlar var, hastalar var, çok yaşlılar var. Şimdi de 1-2 saat eczanede, yine bekliyoruz" dedi. eczane sırasındaki Adem Şengel ise, "Paramızla rezil oluyoruz, ilacı sanki bedava veriyorlar" dedi.

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#Eczane#Nöbetçi Eczane#İstanbul

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