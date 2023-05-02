‘Nöbet değil istirahat’

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KAYSERİ’de seçim çalışmalarını yürüten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ulusal ve uluslararası düzeyde sanattan spora, matematikten edebiyata dereceler almış başarılı öğrencilerle bir araya geldi. Buluşmanın ardından görüştüğümüz Akar’a ilk olarak sosyal medyada dolaşan meşhur fotoğrafını sordum. Meğer “Akar nöbette uyuyakalan askerleri böyle yakalamış” diye paylaşılan fotoğrafın hikâyesi bambaşkaymış. Akar şöyle anlattı: “Yıllar önce operasyonlar sürecinde çekilmiş bir fotoğraf. 90’lı yıllar, tugay komutanıyım.O zaman operasyona giderken belli bir noktaya kadar geldikten sonra oradaki karakolda, askeri noktada arkadaşlarımız istirahat eder, sonra operasyon başlar. İşte bu fotoğraf da o bekleme, istirahat anından. Yani nöbette değiller. Operasyon için hazırlık anı. O sırada biz kimin ne ihtiyacı var, eksik bir şey var mı diye dolaşıyoruz.Dolaşırken işte onları uyurken bulduk. Zaten istirahatteydiler. ‘Uyandırmayın’ dedim. O fotoğraf çekildi.Sonra da çok meşhur oldu tabii. Fotoğraftakilerden biri doktordu, diğeri de onun yardımcısı galiba.”

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“Askerlik hatıralarını anlatan oluyor mu?” sorusuna ise Akar gülerek, “Maalesef oluyor. Bazı arkadaşlarımız diyor ki, ‘Paşam ben 21 gün askerlik yaptım’ sonra da başlıyor anlatmaya. Tabii herkesin kendi yaşadığı kıymetli, kendi tecrübesi önemli” yanıtını verdi.