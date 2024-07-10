‘Nobel’li fizikçilerle aynı sahnede

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37 Nobel ödüllü bilim insanıyla bir arada sahneye çıkan Yusuf Karlı panelde öğrencilerle, kuantum fiziğinin bulunuşundan günümüz teknolojisine uzanan yolculuğunu ve ‘kuantum dalga denklemi’ni derinlemesine tartıştı. Yusuf Karlı konuyla ilgili şunları söyledi:

İDOLÜYLE YAN YANA

“Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları’na katılımda belirli akademik ortaklar her yıl en iyi genç bilim insanlarını seçerek aday gösterir. Ben Avusturya Bilimler Akademisi tarafından gösterilen 11 aday içerisinden Avusturya’nın adayı olarak seçilip davet edildim. Çocukluğumdan beri hayranlık duyduğum Nobel ödüllü bilim insanlarıyla saatlerce sohbet edebilmek, sorular sorabilmek benim için çok değerli tavsiyeleri de beraberinde getirdi. Bu isimlerden bana en çok ilham veren kişi, akademik hayatım boyunca çalıştığım kuantum dolaşıklık olgusunun anlaşılmasındaki çabalarından ötürü Nobel ödülüne layık görülen Anton Zeilinger.

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‘NOBEL ÖNEMLİ BİR HEDEF’

Nobel, önemli bir hedef. Kazanmak için anlamlı işleri doğru zamanda yapmak gerekiyor. Yine de kazanmak zor. Nobel dışında da prestijli ödüller var. Ama pek çok bilim insanı gibi ben de bilimsel çalışmalarımı sadece ödül almak için yapmıyorum. Kuantum fiziği alanında anlaşılmamış noktaları aydınlatırken bir ödüle layık görülürsem bu harika olur ama görülmemek de yaptığım işin kalitesini belirleyen bir ölçüt değil.”

GENÇLERİ BİLİME TEŞVİK EDİYOR

‘PSİBİLİM’ isimli bilim iletişimi platformunun kurucusu ve kâr amacı gütmeyen Kuantum Türkiye (QTurkey) oluşumunun koordinatörü olduğunu söyleyen Yusuf Karlı, “Bu platformlarla, kuantumla ilgili bilimsel bilgiye erişimi kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Gençler için eğitimler, seminerler ve atölye çalışmaları düzenliyoruz” diye konuştu.

6 Şubat depremlerinde ablasını kaybeden Karlı, “En büyük hedefim, ablam Ayşegül anısına, fırsat eşitliği bulamamış kız çocuklarına motivasyon ve fon sağlayacak, kâr amacı gütmeyen bir enstitü kurabilmek” ifadelerini kullandı.