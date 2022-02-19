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Nobel ödüllü Sancar: Ben bilimi Türkiye'de öğrendim

#Prof. Dr. Aziz Sancar#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Nobel
Nobel ödüllü Sancar: Ben bilimi Türkiyede öğrendim

2015 yılında kimya dalında Nobel ödülü kazanarak ülkemizi gururlandıran bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, adı verilen eğitim kampüsünün açılışı için geldiği Ankara’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gençlerle buluştu.

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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı programda lise ve üniversite öğrencileriyle tecrübelerini paylaşan Sancar, başarı hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Türkiye’de çok güzel eğitim görebilirsiniz. Çünkü son zamanlarda bazı anne ve babalardan duyuyorum, eğitim için çocuklarını dış ülkelere göndermek istiyorlar. Türkiye’de çok güzel üniversiteler var. Ben burada çok güzel bir eğitim aldım. Benim zamanımda ileri derecede, benim seçtiğim konuda bilim yapmak madden imkânsızdı. Fakat ben bilim yapmayı Türkiye’de öğrendim. Bilim yapmayı iç hastalıkları hocam Muzaffer Aksoy’dan öğrendim. Onun gibi her alanda çok değerli bilim insanları var. Onlardan bilim yapmayı öğrenebilirsiniz. Ve dışarı çıkmayı tavsiye ederim, fakat Türkiye’yi unutmayın. Türkiye’ye borcunuz var. Dünyanın neresine gidersem gideyim Türkiye kalbimdedir. Ben Türkiye’nin bir parçasıyım. Avrupa’ya, Amerika’ya, Japonya’ya gidebilirsiniz. Ama Türk olduğunuzu unutmayınız.

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#Prof. Dr. Aziz Sancar#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Nobel

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