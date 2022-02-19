Nobel ödüllü Sancar: Ben bilimi Türkiye'de öğrendim

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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı programda lise ve üniversite öğrencileriyle tecrübelerini paylaşan Sancar, başarı hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Türkiye’de çok güzel eğitim görebilirsiniz. Çünkü son zamanlarda bazı anne ve babalardan duyuyorum, eğitim için çocuklarını dış ülkelere göndermek istiyorlar. Türkiye’de çok güzel üniversiteler var. Ben burada çok güzel bir eğitim aldım. Benim zamanımda ileri derecede, benim seçtiğim konuda bilim yapmak madden imkânsızdı. Fakat ben bilim yapmayı Türkiye’de öğrendim. Bilim yapmayı iç hastalıkları hocam Muzaffer Aksoy’dan öğrendim. Onun gibi her alanda çok değerli bilim insanları var. Onlardan bilim yapmayı öğrenebilirsiniz. Ve dışarı çıkmayı tavsiye ederim, fakat Türkiye’yi unutmayın. Türkiye’ye borcunuz var. Dünyanın neresine gidersem gideyim Türkiye kalbimdedir. Ben Türkiye’nin bir parçasıyım. Avrupa’ya, Amerika’ya, Japonya’ya gidebilirsiniz. Ama Türk olduğunuzu unutmayınız.