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Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'dan dikkat çeken çağrı: 'Benim yaptığımı yapmayın'

#Aziz Sancar#Nobel Ödülü#Bilim İnsanı

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar,  "Yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye’nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" dedi.

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Rojda ALTINTAŞ - Kubilay ÖZEV / İstanbul (DHA) ABD’de yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul’a geldi. Sancar, Zirve 23’e katıldı, katılımcıların sorularını yanıtladı. Sancar, "Gerçekten bu gibi etkinlikler önemli. Umarım Türkiye’ye ve Türkiye’nin her yerine bizden çağrıda bulunursunuz. Ve ülkemizin tanınmasında faydalı olursunuz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancardan dikkat çeken çağrı: Benim yaptığımı yapmayın




"Çok çalışmalısınız" diyen Sancar şöyle konuştu:

"Zorluklarla karşılaştığınızda,  işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye’nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün."

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#Aziz Sancar#Nobel Ödülü#Bilim İnsanı