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AA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Nobel ödüllü Aziz Sancar: Türkiye'de olsam aşı için kuyruğa girerdim

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Nobel ödüllü Aziz Sancar: Türkiye'de olsam aşı için kuyruğa girerdim
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ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, kendi adıyla yapılan aşı karşıtı paylaşımlara tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanmadığını, ancak biri veya birilerinin ‘Aziz Sancar’ adını kullanarak aşı karşıtı tweetler attığını aktaran Sancar, şunları söyledi: "Ayıp, günah ve bence bunu yapan veya sahte olduğunu bilerek yayanlar kanunen takip edilip cezalandırılmalı. Bu işin uzmanı değilim. Ama inanıyorum ki tüm aşıların koruyucu faydası var. Halkımızın Türkiye'de halihazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiç kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim. Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım."

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