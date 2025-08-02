×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nobel ödüllü Aziz Sancar artık KKTC vatandaşı

Güncelleme Tarihi:

#Aziz Sancar#KKTC Vatandaşı#Nobel Ödülü
Nobel ödüllü Aziz Sancar artık KKTC vatandaşı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 07:00

Nobel ödüllü biliminsanı Aziz Sancar, Bakanlar Kurulu kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı oldu. Kıbrıs sevdalısı, Tatar’ın yakın dostu olan Sancar, KKTC’nin uluslararası alanda tanınması için yoğun lobi yapıyor.

Haberin Devamı

KKTC Bakanlar Kurulu, KKTC’nin uluslararası alanda tanınması için lobi yapan, Lefkoşa’da okullarda konferanslar veren Nobel ödüllü Türk biliminsanı Aziz Sancar’ı vatandaş yaptı. Bakanlar Kurulu kararında, Sancar’ın bilim, teknik ve kültür alanlarında KKTC’ye hizmet vereceği ve KKTC’nin tanınmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

‘KKTC’Yİ TANIYIN’ TİŞÖRTÜ

Aziz Sancar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2022’de BM kürsüsünden KKTC’nin tanınması çağrısını yapmasının hemen ardından KKTC bayraklı tişört giymiş ve İngilizce ‘KKTC’nin tanınması’ çağrısı yaparak sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sancar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yakın dostu. Tatar, bir dönem Sancar’ın yanında araştırmalar yapan Prof. Dr. Nedime Serakıncı’yı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanlığı’na atadı ve Serakıncı aracılığıyla ilişkilerini geliştirdi. KKTC bayraklı tişört paylaşımının ardından Sancar’la telekonferans yöntemiyle görüşen Tatar, Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmasından dolayı teşekkür etmişti. Tatar, Sancar’la ilerleyen süreçte de birçok kez görüştü.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınPutin’den Trump’a ‘füzeli’ yanıt: Ukrayna’da kritik 6 günPutin’den Trump’a ‘füzeli’ yanıt: Ukrayna’da kritik 6 günHaberi görüntüle

YDÜ BİLİM KURULU ÜYESİ

Aziz Sancar’ın KKTC’de akademik ilişkileri de bulunuyor. Başkent Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi’nde Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nin bilim kurulu üyeliğini yürüten AzizSancar, üniversitede öğrencilere de bir dizi konferans verdi. Ada’yı sıklıkla ziyaret eden Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’ne Amerikalı ve İsveçli biliminsanıyla birlikte layık görülmüştü.

İngilizce ‘KKTC tanınmalı’ yazan tişörtle, sosyal medya hesabından paylaşım yapan biliminsanı Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı.

Gözden KaçmasınMeclis başkanı çağrı yaptı… Komisyonda ilk gündem yöntem ve ilkelerMeclis başkanı çağrı yaptı… Komisyonda ilk gündem yöntem ve ilkelerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aziz Sancar#KKTC Vatandaşı#Nobel Ödülü

BAKMADAN GEÇME!