Nobel ödüllü Aziz Sancar artık KKTC vatandaşı

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KKTC Bakanlar Kurulu, KKTC’nin uluslararası alanda tanınması için lobi yapan, Lefkoşa’da okullarda konferanslar veren Nobel ödüllü Türk biliminsanı Aziz Sancar’ı vatandaş yaptı. Bakanlar Kurulu kararında, Sancar’ın bilim, teknik ve kültür alanlarında KKTC’ye hizmet vereceği ve KKTC’nin tanınmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

‘KKTC’Yİ TANIYIN’ TİŞÖRTÜ

Aziz Sancar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2022’de BM kürsüsünden KKTC’nin tanınması çağrısını yapmasının hemen ardından KKTC bayraklı tişört giymiş ve İngilizce ‘KKTC’nin tanınması’ çağrısı yaparak sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sancar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yakın dostu. Tatar, bir dönem Sancar’ın yanında araştırmalar yapan Prof. Dr. Nedime Serakıncı’yı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanlığı’na atadı ve Serakıncı aracılığıyla ilişkilerini geliştirdi. KKTC bayraklı tişört paylaşımının ardından Sancar’la telekonferans yöntemiyle görüşen Tatar, Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmasından dolayı teşekkür etmişti. Tatar, Sancar’la ilerleyen süreçte de birçok kez görüştü.

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YDÜ BİLİM KURULU ÜYESİ

Aziz Sancar’ın KKTC’de akademik ilişkileri de bulunuyor. Başkent Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi’nde Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nin bilim kurulu üyeliğini yürüten AzizSancar, üniversitede öğrencilere de bir dizi konferans verdi. Ada’yı sıklıkla ziyaret eden Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’ne Amerikalı ve İsveçli biliminsanıyla birlikte layık görülmüştü.

İngilizce ‘KKTC tanınmalı’ yazan tişörtle, sosyal medya hesabından paylaşım yapan biliminsanı Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı.