Nobel Galatasaray öğrencilerini motive etti: Gururlandık hırslandık

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Bu yıl Nobel Ekonomi Ödülü, ‘kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmalarından’ dolayı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson’a verildi. Orhan Pamuk ve Aziz Sancar’dan sonra Nobel Ödülü kazanan üçüncü Türk olan 57 yaşındaki Acemoğlu, 1986’da 118’inci devre olarak Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İngiltere’de tamamlayan Acemoğlu, 1993’ten bu yana akademik kariyerine Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)’de devam ediyor.

MOTİVASYON EVEREST’E ÇIKTI

Galatasaray Lisesi’nin LGS şampiyonu öğrencileri Acemoğlu’nun başarılarından nasıl etkilendiklerini şöyle anlattı:

- Bengisu Bakırdere (2022 LGS Şampiyonu): Nobel’in Daron Acemoğlu’na verilmesi bizleri fazlasıyla gururlandırırken hedeflerimize daha emin adımlarla yürümemiz adına da teşvik etti. Zamanında bu sıralarda oturan Daron Acemoğlu ağabeyimizin verdiği cesaretle motivasyonumuz Everest’in tepesine çıktı.

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- Ali Rojen Gezer (2023 LGS Şampiyonu): Çok büyük bir başarı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden M.I.T’de uzun yıllardır çalışmalar yürüten ağabeyimizi biliyordum ancak çalışmalarının detaylarından haberdar değildim. Bir gün M.I.T’de öğrencisi olmayı çok isterim.

- Ece Uygun (2023 LGS Şampiyonu): Nobel uluslararası başarının önemli ispatlarından. Bu başarı benim için de ilham kaynağı oldu.

MÜDÜR DABAK DÖNEM ARKADAŞI ACEMOĞLU’NU ANLATTI

- Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak (Galatasaray Lisesi Müdürü): “Tüm camia olarak onun bu başarısından dolayı büyük bir heyecan yaşadık. Öğrencilerimin yeni bir hayali daha oldu. Kendisinin Türkiye’ye geldiği zaman okulumuzda bir konferans vermesiyle ilgili isteklerini öğrencilerimiz bize ilettiler. Daron Acemoğlu ile aynı dönemde Galatasaray Lisesi’nde farklı sınıflardaydık ancak bütün Galatasaray Liseliler gibi birbirimizi tanırız. O yıllardan disiplinli, çalışkan, kibar ve işini iyi yapan bir öğrenci olarak hatırlarım. Lisedeyken de entelektüel düzeyi yüksek biriydi.”

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‘DÜŞÜNCELERİMİN TEMELİ GALATASARAY LİSESİ’NDE ATILDI’

- Daron Acemoğlu, 2011 yılında ekonomi dalında verilen ‘Galatasaray Ödülü’nün sahibi olmuştu. Acemoğlu o gün yaptığı konuşmada Galatasaray Lisesi’nin eğitim hayatındaki önemine vurgu yaparak, “Galatasaray Ödülü’nü almamın benim için çok önemli bir manası var. Galatasaray Lisesi benim düşüncelerimin ve eğitimimin temelini sağlayan bir kurum. Sosyal bilimlerin matematiksel bir şekilde yapılması gerektiğine inanmış ve bu konularda daha sistematik ve daha aydınca düşünmeye ilk olarak okuldayken başlamıştım. Bu açıdan Galatasaray’ın benim için çok büyük bir önemi var” demişti.