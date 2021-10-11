No: 492 Adı: Kara Taşkuşu

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan ve ‘mahalli öneme haiz sulak alan’ ilan edilen Milleyha Kuş Cenneti’nde Türkiye’nin 492. kuş türü görüntülendi. Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği’nden kuş gözlemcisi Ali Atahan’ın kayıt altına aldığı Saxicola caprata, (Kara Taşkuşu) bölgede büyük heyecan yarattı.

‘12 YILDIR ARIYORDUK’

Ali Atahan Kara Taşkuşu ile ilgili, “Daha önce ülkemizde görülmemiş bir kuş türü olan Kara Taşkuşu’nu bulduk. Kuş, Hazar Denizi doğusundan Hindistan’a uzanan bölgede üreyip kış aylarını Hindistan’dan Uzakdoğu’da Yeni Gine Adası’na kadar olan bölgede geçirir. Genelde sonbahar aylarında serbest dağılım gösterebiliyor, çoğu kuş o dönemde olması gereken bölgelerden uzaklaşabiliyorlar. Bu da onlardan biri. Ülkemize en yakın Kıbrıs ve İsrail’de kaydedilmiş bir kuş” diye konuştu.

Bu kuşun 12 yıldır aradıkları bir tür olduğunu ifade eden Atahan, alanda gün boyu yaptıkları gözlem sonucu siyah ve beyaz renkli Kara Taşkuşu’nu kayıt altına alma şansını yakaladığını belirtti.