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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 13.05.2020 - 13:28,Son Güncelleme:

Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

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Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 otomobilden gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 şüpheliyi tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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