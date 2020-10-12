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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 12:00 | Son Güncelleme:

Nizip sanayi sitesinde temizlik seferberliği

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Nizip sanayi sitesinde temizlik seferberliği
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GAZİANTEP’in Nizip İlçe Belediyesi ekipleri, sanayi sitesinde de kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı

’Daha temiz bir Nizip’ sloganı ile ana arterler, mahalle, meydan ve bulvarların yanı sıra yeşil alanlar ve parkların temizliği için çalışan Nizip Belediyesi, ilçede bulunan sanayi sitesinde de temizlik seferberliği başlattı.

Devam eden temizlik, asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, birim amirlerinden bilgi aldı. Sanayi sitesi esnaflarıyla da bir araya gelerek sohbet eden Mehmet Sarı, daha temiz bir Nizip için esnaflara da görev düştüğünü söyledi.

Sanayi sitesindeki faaliyetler ve esnafın durumu hakkında da Nizip Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Müslüm Aslandan da bilgi alan Başkan Sarı, sahada çalışan personele teşekkür etti.

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