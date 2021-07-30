Nizip sabunu nerede, nasıl üretiliyor? İşte Nizip sabununun faydaları

Nizip sabunu, tamamen doğal yöntemlerle zeytinyağı ve zeytin posalarından çıkarılan pirina yağına "kostik" denilen sodyum hidroksit eklenerek bu karışımın yaklaşık 3 gün boyunca kaynatılmasıyla elde ediliyor. Nizip sabununun en büyük özelliği, içerisinde herhangi bir kimyasal maddenin bulunmaması ve sadece zeytin yağından yapılmış olmasıdır.



NİZİP SABUNU NASIL ÜRETİLİR?



İlk başta zeytin toplanır, yağı çıkarılır. Arta kalan posadan ikinci kalite pirina dediğimiz zeytinyağı çıkar. Bu pirinayı alır 3 gün kaynatarak sabuna dönüştürürüz. Üçüncü günün sonunda serer, kurumasını bekleriz. Kuruduktan sonra kesme işlemi gerçekleşir. Tokmaklama dediğimiz damga işlemi yapılır. Kubbe şeklinde dizilir. 6 ay ile 1 sene arasında kurur. Zeytinyağı şifadır. Sabunu da sivilce, egzama, yağlanmaya iyi gelir.

Saçların elektriklenmesini önleyerek, parlaklığını da artırır. Doğal içeriği sayesinde saç köklerini besler, saç dökülmesini önler ve saçların hızlı uzamasını sağlar.



NİZİP NEREDE?



Nizip, Gaziantep'e bağlı ilçe. Gaziantep ilinin en büyük ilçesidir. Nizip ilçesinde tarım ve tarıma dayalı sanayi oldukça gelişmiştir. İklim olarak karasal iklim görülür. Antep fıstığı ve Zeytin bahçeleri yaygındır. Bu bahçelerden toplanan Antepfıstığı ve Zeytin Meyveleri işlenmeden piyasaya sürülemez.

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