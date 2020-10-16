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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 16:20 | Son Güncelleme:

Nizip Belediyesi’nden Çölyak hastalarına yardım

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Nizip Belediyesi’nden Çölyak hastalarına yardım
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Nizip Belediyesi’nin Çölyak hastaları için başlattığı glutensiz gıda yardımı devam ediyor. Glutensiz ürünlere ücretsiz şekilde ulaşan vatandaşlar, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti

Nizip Belediyesi ömür boyu glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan ancak bu ürünlerin maliyetinin yüksek olması nedeniyle temin etmekte zorlanan vatandaşlara ücretsiz glutensiz gıda desteği sağlıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kendileri ve çocukları için hazırlanan paketleri alan vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da her zaman hastalara destek olacaklarını belirterek, "Çölyak gibi bir ömür boyu özel beslenme gerektiren hastalarımızın sesine de duyarsız kalmadık. Bu kapsamda Glutensiz gıda yardımı taleplerini değerlendirerek harekete geçtik ve maliyeti yüksek olan bu gıdaları belediye olarak ücretsiz karşılama kararı aldık. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılama yönündeki çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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