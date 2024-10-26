Niyetin ne olduğunu çok iyi görüyoruz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma ve Uzay Sanayi Fuarı’na katılarak özetle şunları söyledi:

“TUSAŞ’a kalleş ve alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin acılı ailelerine, sevenlerine ve TUSAŞ’ımızın mensuplarına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin fedakarlıklarını daima şükranla hatırlayacağız.

TERÖR BARONLARI

Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı akim kalacak, başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak’taki terör hedeflerini yok ederek kat be kat fazlasıyla vermiş, şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır. Savunma sanayi çalışanlarımız da, saldırıdan hemen sonra ‘hainlere inat daha fazla çalışacağız’ diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir iradeye, sarsılmaz bir imana sahip olduğunu göstermişlerdir.

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85 MİLYON KARDEŞÇE

Biz, bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz, kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız. Aynı şekilde, basiret ve feraset sahibi milletimiz de bölücü canilerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin bilincindedir. 85 milyonun kardeşçe, barış ve huzur içinde yaşadığı terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz.

EMPERYALİST ÇETELER

Hiçbir hasmane terör saldırısı, bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozamaz. Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür, daha dirayetlidir, oyun kuranların oyunlarını tek tek başlarına geçirecek köklü devlet tecrübesiyle mücehhezdir. Tuzağa düşmeyeceğiz. Hedeflerimizden kopmayacağız. Kardeşliğimizden, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz.

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PARTİLERİMİZİN DURUŞU

Ortada sebep yokken aylar öncesinden Türkiye için iç karışıklık senaryoları yazan müstevlilerin heveslerini yine kursaklarına koyacağız. Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz. Çağrımıza uygun şekilde kardeşlik ekseninde kenetlenen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.”

178 ÜLKEYE SAVUNMA İHRACATI

- Erdoğan “SAHA İstanbul, bundan 9 sene önce savunma ve havacılık sektörümüzün lokomotifi olma hedefiyle kuruldu” diyerek şu bilgileri verdi: “SAHA İstanbul bugün 52 farklı sektörden üyeye, 1200’ü aşkın şirkete, 29 üniversiteye ve 45 şehre yayılmış geniş bir ağa özellikle ulaşmıştır. SAHA EXPO’nun ise Türk şirketlerini küresel pazarla buluşturan bir köprü vazifesi üstlendiğine tanık oluyoruz. Rakamlar, SAHA EXPO’nun sektörde geldiği seviyeyi ortaya koymaktadır. 150 binden fazla ziyaretçi, 300’ün üzerinde delegasyon, 150’den fazla alıcı delegasyonu, 120’yi aşkın ülkeden üst düzey katılım, 1400’den fazla şirket iştiraki ile SAHA EXPO memnuniyetle belirtmek isterim ki savunma sektöründe önemli bir platform haline gelmiştir.

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BAYRAKTAR TB2, AKINCI...

Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı. Özellikle, Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Aksungur gibi insansız hava araçlarımız dünyada büyük yankı uyandırmış ve oyun değiştirici olarak nitelendirilmiştir. Önümüzdeki dönemde buna insansız savaş uçaklarımız Kızılelma ve Anka3’ü de eklemeyi planlıyoruz.”

BİZİM DE ÇELİK KUBBEMİZ VAR

- Cumhurbaşkanı savunmadaki başarıları anlatırken şöyle dedi: “Dostlar, şunu bugün burada büyük bir gururla söylemek istiyorum. Önümüze çıkartılan tüm engellere, maruz kaldığımız gizli, açık ambargolara, içimizdeki ihanet şebekelerinin sabotajlarına, müttefiklik hukukunu ayaklar altına alan kısıtlamalara rağmen son 22 yılda savunma sanayi alanında tam anlamıyla bir destan yazdık. Bu gerçeği muhalif, muvafık, dost düşmanı herkes görüyor, kabul ediyor. Sistemler sistemi çelik kubbe ile çelik kubbenin uzun menzil hava savunmadaki gücü Siper ve diğer pek çok projemizle kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Birilerinin demir kubbesi olabilir. Bizim de Çelik Kubbemiz var.”

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GÖRÜNTÜLERİ SERVİS EDENLER

- Yazılı ve görsel basından daha sorumlu yayıncılık beklendiğini söyleyen Erdoğan, TUSAŞ’taki saldırı anına ilişkin kamera görüntüleri konusunda da şöyle konuştu: “Tabii görüntüleri filtresiz bir şekilde milletin huzuruna boca edenler ne kadar büyük yanlışın içindeyse, bu görüntüleri servis edenler de devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğine telafisi zor zararlar vermektedir. Bundan sonra bu tür sorumsuzlukların üzerine daha kararlı gideceğiz.”

STANTLARI ZİYARET ETTİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte fuar dış alanında kurulan BAYKAR ve ASELSAN dış sergi alanını gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TUSAŞ standını da ziyaret ederek saldırıda şehit olan 5 TUSAŞ çalışanının fotoğraflarının önünde “Fedakârlıklarını unutmayacağız” mesajı verdi.