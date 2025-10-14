Niyet belgesi imzaladılar... Kalıcı bir barışın geleceğine bağlıyız

Haberin Devamı

Zirvede, Ortadoğu’da sürdürülebilir barışın sağlanması için yapıcı adımlar atılması ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varılırken, Trump, imzalanan Niyet Belgesi’nin, Gazze’deki mevcut durumu düzeltmek ve bölgede uzun süreli bir barış ortamı oluşturmak için bir başlangıç noktası olduğunu söyledi.

KARŞILIKLI SAYGI

4 lider tarafından imzalanan yeşil defterde yazılı Niyet Beyanı’nda şu ifadeler yer alıyordu: “Biz, aşağıda imzası bulunanlar, Trump Barış Anlaşması’nın tüm taraflarca tarihî bir kararlılıkla uygulanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlaşma, iki yılı aşkın süredir devam eden derin acı ve kayıpları sona erdirerek, umut, güvenlik ve ortak refah vizyonuyla tanımlanan yeni bir dönemi başlatmaktadır.

Gazze’deki savaşı sona erdirme ve Orta Doğu’ya kalıcı barış getirme yönündeki samimi çabaları için Başkan Trump’ı destekliyor ve onun arkasında duruyoruz.

Birlikte, bu anlaşmayı bölgedeki tüm halklar (Filistinliler ve İsrailliler dâhil) için barış, güvenlik, istikrar ve fırsatı teminat altına alacak şekilde uygulayacağız.

Kalıcı barışın, hem Filistinlilerin hem İsraillilerin temel insan haklarının korunduğu, güvenliklerinin garanti altına alındığı ve onurlarının yüceltildiği bir düzen içinde mümkün olabileceğini biliyoruz.

Bu mirası uygulamak ve sürdürmek için birlikte çalışmayı, gelecek kuşakların barış içinde birlikte gelişebileceği kurumsal temelleri inşa etmeyi taahhüt ediyoruz. Kalıcı barış dolu bir geleceğe kendimizi adıyoruz.”

GEÇİŞ NİTELİĞİ TAŞIYOR

4 lider arasında imzalanan Niyet Belgesi’nin ABD Başkanı Trump’ın Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına bir geçiş niteliği taşıdığı belirtilirken, bağlayıcı özelliği bulunmadığı değerlendiriliyor. Asıl anlaşma 9 Ekim’de Mısır’da İsrail ve Hamas arasında gerçekleştirilen dolaylı müzakereler sonucunda iki taraf arasında imzalanmıştı.

ERDOĞAN VE TRUMP’IN İMZA BENZERLİĞİ

- Gazze için barış anlaşmasının imzalandığı yeşil defterde 4 isim için yer ayrılmıştı: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani. El Sani ve es-Sisi isimleri için ayrılan alana imza atarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’ın, kendi isimlerinin ayrıldığı yere değil de üzerine imza atmaları dikkat çekti.

DÜNE NASIL GELİNDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planından Mısır’daki zirveye kadar neler yaşandı? İşte adım adım sürecin detayları:

29 Eylül’de Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze planını duyurdu.

4 Ekim’de ABD Başkanı Trump, İsrail’in Gazze’yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini söyledi.

6 Ekim’de Mısır’da Hamas ve İsrail arasında müzakereler başladı.

8 Ekim’de Mısır’da devam eden Müzakerelerde Türkiye’yi temsilen MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

9 Ekim’de İsrail ile Hamas Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladı.

Anlaşma 10 Ekim’de yürürlüğe girdi.

İsrail ordusu saatler sonra anlaşmada belirtilen ‘Sarı Hat’ta çekildi.

12 Ekim’de yardım tırları Gazze’ye girmeye başladı.

13 Ekim’de Gazze’deki ateşkes kapsamında esir takası yapıldı.

35 liderin katılımıyla dün Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi düzenlendi.

TRUMP’A SİSİ’DEN NİL NİŞANI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Trump’a çabalarından duyduğu takdirin göstergesi olarak Mısır’ın en yüksek devlet nişanı olan “Nil Nişanı” takdim etme kararı aldıklarını da duyurdu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump; Şarm El-Şeyh’te Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Sani, Es-Sisi ve Trump tarafından imzalanan Niyet Belgesi imza töreninin ardından konuşma yaptı. Bazı liderler Trump konuşurken arkasında sıralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, aynı karede yer almaması ve Trump’ın konuşmasını bazı ülke liderleriyle birlikte oturarak dinlemesi dikkat çekti. Hatta Trump, aralarında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da yer aldığı arkasındaki liderlere dönerek esprili şekilde “Siz neden benim arkamdasınız?” dedi.

MISIR’DAN DEVLET NİŞANI

Zirve kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de, Gazze’deki savaşın sona ermesindeki rollerinden ötürü ABD, Türkiye ve Katar’a teşekkür ederek, “Mısır’ın iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için siyasi ufku oluşturan bu planın uygulanmasına yönelik desteğini ve kararlılığını bir kez daha teyit etmek istiyorum” dedi. Sisi, Trump’a çabalarından duyduğu takdirin göstergesi olarak Mısır’ın en yüksek devlet nişanı olan “Nil Nişanı” takdim etme kararı aldıklarını da duyurdu.

NOBEL’E ADAY GÖSTERDİ

Basın toplantısında Trump’ın davetiyle konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de, “Bugün modern tarihin en muazzam günlerinden biri. Çünkü barışa ulaştık” dedi. Trump’ı “bir barış insanı” olarak tanımlayan ve Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmayı sona erdirdiği için teşekkür eden Şerif, “Bugün, bir kez daha bu büyük başkanı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermek istiyorum. Çünkü samimi bir şekilde kendisinin barış ödülü için en değerli aday olduğu inancındayım” dedi.

ABBAS’LA İMZA POZU

Trump tören sonrası Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’la kameralara poz verdi. ABD, geçen günlerde BM zirvesine gitmek isteyen Mahmut Abbas’a vize vermemişti.