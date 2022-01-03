'Niye taksi yok' dayağı

Haberin Devamı

İstanbul Şişli Bomonti’de bulunan taksi durağına önceki gün eşi ve çocuğuyla gelen 30’lu yaşlarında yabancı uyruklu kişi, taksi istedi. Durak çalışanı Yaşar Tiryaki’nin (67) durakta taksi olmadığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine şahıs duraktan ayrıldı. 10 dakika sonra tekrar gelerek taksi olmayışını gerekçe gösteren şahıs, tartıştığı Tiryaki’ye saldırmaya başladı.

BAŞINA DİKİŞ ATILDI

Taksi beklediği esnada eşi ve çocuğunun yanında saldıran şahıs, Tiryaki’ye önce yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen adamı yerde de tekmelemeye devam etti. Fakat yumruklamakla da yetinmeyen saldırgan, adamı yerde tekmeleyerek ağzında bulunan porselen dişlerini kırdı. Olayın ardından kaçmaya çalışırken çevredekilerin müdahalesiyle durdurulan şahıs, polislere teslim edildi. Yaşadığı olay sonucu kafasının farklı bölgelerinde zedelenmeler tespit edilen Tiryaki’nin başına dikiş atıldı. Taksi olmadığı gerekçesiyle darp edilen Yaşar Tiryaki yaşanan olayın ardından kaldırıldığı hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte polis merkezine giderek ifade verdi ve şahıstan şikâyetçi oldu. Emniyette işlemleri tamamlanan saldırgan, adli makamlarca serbest bırakıldı.

'BEKLEDİ, BEKLEDİ, SALDIRDI'

Haberin Devamı

Olayla ilgili konuşan Yaşar Tiryaki, “Bekledi, bekledi daha sonra bana saldırdı. Müdahale etmeye kalksam da durağın kapısından içeri girip saldırmaya kalktı. Kendisine anlatıyorum, ‘Şu anda taksi yok, bekleyin’ diyorum, ‘Niye yok?’ diyor. Kendisine müdahale etmeye çalışsam da yaşım itibarıyla çok müdahale edemedim ve darp edildim. Şikâyetçi olduk” dedi.