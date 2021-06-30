Nitelikli lise nedir? İstanbul, Ankara, İzmir nitelikli okullar hangisi?

Sınavla öğrenci alan liseler nitelikli okul olarak tanımlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz bilgilerinde sınavla öğrenci alan liseler olarak belirtilen nitelikli okullar, yüzdelik dilimlere göre öğrenci alımı gerçekleştirecek.

NİTELİKLİ OKULLAR HANGİLERİ?

İSTANBUL: Vefa, Pertevniyal, Cağaloğlu Anadolu, Galatasaray, İstanbul (Erkek), Kabataş, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip, Şehit Mustafa Kaymakçı Fen ve Sosyal Bilimler Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi.



İZMİR: İzmir Fen, Bornova Anadolu, Cihat Kora Anadolu Lisesi.



ANKARA: Ankara Fen, Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler, Şehit Ömer Takdemir Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi.



DİĞER İLLERDEN BAZI LİSELER: Trabzon Fen Lisesi, Eti Sosyal Bilimler Lisesi (Eskişehir), Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi (Adana), Kozan Fen Lisesi (Adana), Adıyaman Fen Lisesi, Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (Ağrı), Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi (Samsun), Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi (Antalya), Şehit Mehmet Karacatilki Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi (Osmaniye), Şehit Gökhan Esen Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi (Zonguldak).

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