Nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 46 şüpheliden 18'i tutuklandı

Demre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan 'zimmet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında; şüpheli M.Ş.'nin okulda görevli öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden rızası dışında 687 bin 31,89 lira, kendi adına tahakkuk oluşturmak suretiyle 13 bin 473,20 lira, emekli öğretmenleri çalışıyor gibi tahakkuk ederek 295 bin 248,83 lira, eğitim hazırlık ödeneğinden sahte tahakkuk oluşturma suretiyle 1389,37 lira, meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin daha iyi eğitim almaları amacıyla stajyer öğrenci bulunduran işletmelere destek olması amaçlı Ustalık Telafi Programı (UTP) kapsamında verilen devlet desteğini sahte öğrenci kayıtları ve sahte işletmeler oluşturmak suretiyle kendi hesaplarına ve iş birliği içerisinde bulunduğu kişilerin hesaplarına aktarmak suretiyle 51 milyon 336 bin 618,54 lira kamu kaynağını mevzuata aykırı olarak kullandığı belirlendi. M.Ş. ile birlikte eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettiği değerlendirilen kişilerin iş birliği içerisinde toplamda 52 milyon liranın üzerindeki kamu kaynağını zimmete geçirdikleri tespit edildi.

7 NİSAN'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir siyasi partinin eski ilçe başkanı B.A.'nın da aralarında bulunduğu 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik düğmeye basıldı. 2'si cezaevinde, 1'i yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerden Antalya'daki 35, İstanbul'daki 2, Ankara'daki 2, Kırıkkale'deki 1, Aydın'daki 1, Kırşehir'deki 1 ve Eskişehir'deki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 Nisan'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında şüphelilerden 45'i gözaltına alınırken, 1'inin ise arandığı kaydedildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 26'sı ise adli kontrolle serbest kaldı.