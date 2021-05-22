Nitelikli doğal koruma alanı Lara ormanında yangın!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçen yıl 'doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çam ağaçları ile yerdeki bitki örtüsünün alevlere teslim olduğu bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazözler ve helikopter sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Kova ile kum taşıyaraksöndürme çalışmalarına katılan Rus vatandaşı Kira Sezgin, evinden yangını gördükten sonra ihbarda bulunup müdahale etmeye geldiğini belirten Sezgin, "Alanın kum olması nedeniyle arasözler haricinde kimse giremedi" dedi.

Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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