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Nişanyan tutuklandı

#Sevan Nişanyan#Yunanistan#Tutuklama
Nişanyan tutuklandı

Temmuz 2017’de Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan kaçarak gittiği Sisam (Samos) adasına yerleşen yazar Sevan Nişanyan, Yunanistan’da tutuklandı.

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Yunan eşi İra Curu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nişanyan’ın 29 Aralık’ta ikamet izninin uzatılması talebinin reddedildiğini, 30 Aralık’ta gittiği karakolda tutuklandığını ve bugün hâkim karşısına çıkacağını belirterek, “Mahkemeden sınır dışı edilmesi kararı çıkacak. Hangi ülkeye deport edileceği, hâkimin kararı ile belli olacak. Yunanistan, Ermenistan vatandaşı Nişanyan’ı Türkiye’ye deport etme kararı almak üzere” dedi.

Yunan makamları, geçen yıl ekim ayında, Belgrad’dan Atina’ya dönen Nişanyan’a “istenmeyen adam” ilan edildiğini bildirerek, ülkeye giriş izni vermemişti. Nişanyan, bir süre sonra ülkeye kabul edilmişti. Sevan Nişanyan, Şirince’de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yaptığı gerekçesiyle 11.5 yıl hapis cezasına mahkûm edilmiş, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Yunanistan’a kaçmıştı. 

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