Nisanur İsminin Anlamı Nedir? Nisanur Ne Demek?

Nisanur Arapça kökenli olan ve Türkçede yaygın olarak değerlendirilen en güzel kız isimlerinden biridir. Türkçedeki anlamı ise ‘Aydınlık kadın’ ya da ‘nur yüzlü kadın’ şeklinde ifade edilir. Doğrudan kız çocuklarına hitap eden ve oldukça güzel anlamı bulunan isimler arasındadır.

Nisanur Ne Demek?

Nisanur iki farklı ismin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş ve Arapça kökenli güzel bir isimdir. Özellikle hem telaffuzu hem de anlamı üzerinden anne ve babalar tarafından verilen isimler arasında yer alıyor.

- Nur yüzlü kadın,

- Aydınlık kadın,

Bu güzel anlamları ile beraber yeni doğmuş olan minik yavrunuz adına güzel bir isim verebilirsiniz. Nisanur tek başına kullanılabildiği gibi başka isimlerle de değerlendirilebilir. Oluşturduğu bütünlük ile beraber Türkçede bulunan ve beğeni toplayan yaygın adlar arasında yer alıyor.

Özellikle anlamı itibariyle direkt olarak kadınlara hitap eden bu güzel isim, son dönemlerde internet üzerinden en fazla araştırılan adlardan biridir. Bu yüzden merak edilen konulardan biri de bu ismi Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir. Nisanur Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen bir isimdir.