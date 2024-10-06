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Nişantaşı’nda restorana üst üste silahlı saldırı

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#Nişantaşı#Şişli#Restoran
Nişantaşı’nda restorana üst üste silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 05:49

Şişli Nişantaşı'nda bir restorana motosikletli kişiler tarafından üst üste iki gece silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir restorana iki gece üst üste silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre restoranın kapalı olduğu gece saatlerinde motosikletle gelen şüpheliler, iş yerine kurşun yağdırdı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 kişiden birinin motosikletten inerek iş yerine ateş açtığı, ardından motosiklete binerek geldikleri istikametten kaçtıkları ve iki saldırının da benzer şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi.

 

MERMİLER RESTORANIN DIŞ CEPHESİNE İSABET ETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekibinin restoran girişinde ve önünde yaptığı incelemelerde mermilerin restoranın dış cephesine isabet ettiği tespit edildi. Polis saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Nişantaşı#Şişli#Restoran

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