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Gündem
Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM/  İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 07.02.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Nişantaşı'nda motosiklet hırsızı kamerada

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ŞİŞLİ'de gece saatlerinde iki hırsız bir motosikleti çalarak kaçtı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

Olay, Nişantaşı'nda Şehit İsmet Armağan Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir motosikletle sokağa giren kasklı iki hırsız, etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Bir kişi etrafı gözetlerken diğeri motosikleti iterek yola çıkardı. Motosikleti çalan hırsız olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, motosikletle gelen kasklı iki kişinin park halindeki motosiklete yanaşmaları daha sonra da bir kişinin gözcülük yaparken diğerinin motosikleti çalması görülüyor. İki hırsız motosikletlerine atlayarak olay yerinden uzaklaşıyor.

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