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Nişantaşı'nda güzellik merkezine saldırı: 'Salondaki her şeyi paramparça ettiler'

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Güzellik Merkezi#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 15:41

İstanbul Şişli'de Nişantaşı Teşvikiye Mahallesi'nde Zühre A.'nın sahibi olduğu güzellik merkezini basan Selahattin O. ile arkadaşı, salondaki taburenin demir bacağıyla tüm eşyalara zarar verdi. Selahattin O. ile arkadaşı sokakta yürürken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya tanık olan bir esnaf, "Bir anda bağırtılar duydum ve sanki silah patlıyormuş gibi sesler geldi. Ellerine bir şeyler geçirip, oradaki komple aynaları, her şeyi paramparça ettiler, sakince çıkıp ilerlediler" dedi.

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Olay, dün 14.00 sıralarında Nişantaşı Teşvikiye Mahallesi Poyracık Sokak'ta meydana geldi. İran asıllı Zühre A. ile aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen Selahattin O., bir arkadaşını da yanına alarak, kadının sahibi olduğu güzellik merkezine gitti. Burada borç meselesi yüzünden Zühre A. ile tartışan Selahattin O., salondaki tabureden söktüğü demirle etrafa zarar vermeye başladı. Salonun ayna, koltuk ve tezgahındaki malzemeleri parçalayan Selahattin O., daha sonra güzellik merkezi sahibi Zühre A.'ya hakaretlerde bulunarak iş yerinden ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Selahattin O. ile arkadaşını sokakta yürürken yakalayarak gözaltına aldı.

Nişantaşında güzellik merkezine saldırı: Salondaki her şeyi paramparça ettiler

 

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"SALONDAKİ HER ŞEYİ PARAMPARÇA ETTİLER"

Nergis Tekarslan adlı esnaf saldırganların içeriye girerken sakin olduklarını belirterek "Bir anda bağırtılar duydum ve sanki silah patlıyormuş gibi sesler geldi. Dışarıya fırladık, bizden 'polis çağırır mısınız?' diyerek yardım istediler. Fakat, içeriye giren gayet düzgün giyimli iki kişi, gayet tertemiz, hayatta böyle bir şey yapacağına inanmayacağınız insanlar. Ellerine bir şeyler geçirip, oradaki komple aynaları, her şeyi paramparça ettiler, sakince çıkıp ilerlediler. Neden olduğu konusunda hiçbir fikrim yok maalesef ama keşke böyle şeyler yaşanmasa" dedi.

Nişantaşında güzellik merkezine saldırı: Salondaki her şeyi paramparça ettiler

 

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Arkadaşı ile birlikte güzellik merkezini basan Selahattin O.'nun, eline geçirdiği demir ayakla ayna ve eşyalara zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Selahattin O.'nun iş yerine girdiği ve arka tarafa yöneldiği görülüyor. İş yeri çalışanlarının iki arkadaşı engelleme çabalarına rağmen Selahattin O., taburenin demir ayağıyla etrafa zarar veriyor.

Nişantaşında güzellik merkezine saldırı: Salondaki her şeyi paramparça ettiler

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#Şişli#Güzellik Merkezi#Saldırı

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