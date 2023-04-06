Nişantaşı’nda dehşet

Haberin Devamı

İstanbul Nişantaşı’nda İdeal Eczanesi’nde çalışan Gökhan Baran’ın (31) iddialara göre hemen yandaki apartman görevlisi Kadir Keleş’le (42) bir süredir arası açıktı. Aralarında birkaç kez yumruklaşmalar da olmuştu. Gökhan Baran önceki gün saat 18.30 sıralarında yanından geçen Kadir Keleş’e “Neden bakıyorsun” diye çıkıştı. İkili bir kez daha kavga etti. Araya mahalle esnafı girse de Kadir Keleş’in parmağı kırıldı. Kadir Keleş bu kez elinde tabancayla geri döndü. Eczaneye giren Keleş tabancasını iki el ateşleyerek Gökhan Baran’ı göğsünden vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan Gökhan Baran’ın başına silahın kabzasıyla vurdu, ardından tekme ve yumruk attı. O anlar eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. İlk müdahale eczanenin içinde yapılan Baran, hastanede yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Tabanca ile ezcaneye girdi.Baran’ın başına silahın kabzasıyla vurdu.Baran’a ateş ederek göğsünden vurdu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Keleş ifadesinde, “Öldürme niyetim yoktu, devamlı hakaretlerde bulunuyordu. Git başımdan diyordum gitmiyordu. Tekme atmıştı parmağım kırıldı. 1 el ateş etmek istedim, elimin acısıyla 2 el ateş etmişim” dedi.

‘DENGESİZ VE TAKIK BİRİYDİ’

- CİNAYETİ işleyen Kadir Keleş, Nişantaşı esnafının çok iyi tanığı biri. İsim vermeden konuşan herkes, Kadir Keleş için “Dengesiz ve takıntılı biriydi” dedi. Bir esnaf, Kadir Keleş’in neredeyse her gün yanına uğradığını belirterek o günü şöyle anlattı: “Sanki akli dengesi yerinde değildi. Gidip gelip öldürdüğü eczane kalfasına laf atardı, küfürleşirdi. Olayın hemen öncesinde eczanede çalışan Gökhan Baran’ın ‘Git başımdan’ diye bağırdığını duydum. Bundan sonra da silah sesi geldi.”