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Nişanlısını taşla öldürüp boş araziye attı

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#Başakşehir#Polis#Soruşturma
Nişanlısını taşla öldürüp boş araziye attı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 23:51

Başakşehir'de Vedat Ç., tartıştığı nişanlısı Sultan Ç.'yi kafasına taşla vurarak öldürüp, cesedi ise boş araziye atıp kaçtı. Sultan Ç.'den haber alamayan yakınları, şüphelendikleri Vedat Ç.'yi polis ekiplerine teslim etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş arazide yürüyen bir kişi yerde hareketsiz şekilde yatan kadını farketti. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

NİŞANLISINI TAŞLA ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan, 1 gün önce Sultan Ç.'den haber alamayan yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Sultan Ç'nin nişanlısı Vedat Ç.'den şüphelenen yakınları, şüpheliyi polis ekiplerine götürdü. Olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin Sultan Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Cesette yapılan ilk incelemelerde ise Sultan Ç.'nin kafasına aldığı taş darbesi ile hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Başakşehir#Polis#Soruşturma

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