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Nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Özge Penbegül'e acı veda

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#Kadın Cinayeti#İzmir#Özge Penbegül
Nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Özge Penbegüle acı veda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 15:07

İzmir'in Menemen ilçesinde nişanlı olduğu polis memuru Aykut Erol tarafından öldürülen 26 yaşındaki Avukat Özge Penbegül'ün cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Özge Penbegül'ün tabutuna meslektaşları tarafından cübbe örtüldü.

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Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde Avukat Özge Penbegül ve 3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Aykut Erol aynı silahla kendini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Özge Penbegül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Hakkari'de görev yaptığı bildirilen Erol da ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Özge Penbegüle acı veda

Özge Penbegül için Mermerli Mahallesi Hacıkerimoğlu Buhara Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, avukatlar, ailesi ve yakınları katıldı. Özge Penbegül'ün tabutuna meslektaşları tarafından cübbe örtüldü.

Nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Özge Penbegüle acı veda

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Cenaze töreninde polis emeklisi olan babası Ozan Penbegül ile diğer yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Özlem Penbegül caminin önünde bulunan ambulanstan cenaze törenini takip etti.

Nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Özge Penbegüle acı veda

Özge Penbegül’ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Menemen Mezarlığında toprağa verildi.

Nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Özge Penbegüle acı veda
Nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Özge Penbegüle acı veda

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#Kadın Cinayeti#İzmir#Özge Penbegül

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