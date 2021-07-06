Nişanlısı kurşun yağdırdı! Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ın feci ölümü...

Seyrantepe Mahallesi Çile Sokak 9/8 numarada dün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), nişanlısı olduğu öğrenilen Gizem E. (30) ile birlikte yaşadıkları daireden dışarı çıkarken henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kapı önünde devam eden tartışma sırasında nişanlısının beylik tabancasını alan Gizem E., Zeynel Yıldırım'a peş peşe ateş etmeye başladı. Yıldırım, kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesinin ardından kanlar içinde yere yığıldı. Gizem E., daha sonra soğukkanlı bir şekilde içeriye girerek kapıyı kapattı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zeynel Yıldırım'ı ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ameliyata alınan Yıldırım, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Polisin geldiğini gören Gizem E., kapıyı açarak teslim oldu. Olayda kullanılan tabancaya da el koyan polis, Gizem E.'yi, gözaltına alarak Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine götürdü.

"KORKTUK, KAPIMIZI AÇMADIK. 7-8 KERE SİLAH SESİ DUYDUK"

Nişanlı çiftin alt katında oturan Sevda Özateş, "Biz silah sesi duyduk. Korktuk, kapımızı açmadık. 7-8 kere silah sesi duyduk. Ben kişileri tanımıyorum, 1 ay falan olmuş buraya taşınalı. Kavga ettiklerini duymadık. Olay tam kapının önünde olmuş. Dışarıya çıkarken olmuş ya da içeriye girerken" dedi.

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