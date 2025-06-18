Nişanlı dehşeti... Yüzüne kafa attı kaskıyla darp etti

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İSTANBUL’da yaşayan Hilal Çullu (20) ve nişanlısı Y.B. (21) ile 2 arkadaşı, Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü 8 Haziran’da, tatil için Yalova’nın Çınarcık ilçesine gitti. Bayramın son günü, Çullu ve Y.B. arasında plajdaki gece kulübünde dönüş planıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y.B. motosiklet kaskıyla nişanlısının beline vurdu. Daha sonra Çullu’yu yumruklayan Y.B., “Seni öldürürüm” diyerek nişanlısının yüzüne kafa attı. Çullu kanlar içinde yere yığılıp bayıldı. Y.B. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burnu kırılan Çullu hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından ifade veren Çullu, Y.B.’den şikâyetçi oldu.

‘GELMİYORSAN HAYATIMDA YOKSUN’

Hilal Çullu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Makyaj yaptım diye ufak tartışma yaşanmıştı. Akşama doğru olay yerine geçtik. Her şey iyiydi. Bir problem yoktu. Biz kız arkadaşımla beraber markete gidip kendimize bir şeyler aldık. Konser alanına geçtik. Daha sonra dönüş için plan yapmışlar. Gece orada kalacaktık çünkü arabalı vapurla gitmiştik. Vapur yoktu. Kalacak yer de sıkıntılıydı biraz bayram günü olduğu için. Yer kalmayabilirdi. O yüzden kesin bir şey konuşmamıştık. Gitme kararı verdik. Biz de döndük dedik ki, ‘Siz neden plan değişikliği yaptınız? Biz de varız’. Bizim üzerimiz müsait değildi. Üzerimizdeki kıyafetler de ince ve kısaydı. Gece motor yolculuğu yapabilecek derecede değildik. Biz ‘Neden kendi kendinize karar verdiniz? Üzerlerimiz ince, eşyalarımız ağır, kendimiz dönemeyiz. Gece burada kalalım, sabah dediğimiz gibi yola çıkarız’ dediğimizde nişanlım olan şahıs agresifleşti, sinirlendi, ‘Ben gidiyorum. Gelmek isteyen gelir, gelmek istemeyen gelmez, gelmiyorsan hayatımda yoksun’ deyip argo sözler kullandı. Ve giderken kaskıyla bel boşluğuma doğru vurdu.

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Sonra o çıktı, arkasından diğer erkek arkadaşım da onu sakinleştirmeye çıktı. Daha sonra tekrar geldiler. Sonrasında yine aynı muhabbet konuşulurken ben bu sefer dedim ki ‘Sen benimle bu şekilde konuşamazsın. Kimsin de benimle bu şekilde konuşuyorsun? Ben senin nişanlınım. Benimle böyle konuşmaya hakkın yok’ dedim. Çok sinirlendi.

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‘SENİ ÖLDÜRÜRÜM, DEDİ VE KAFA ATTI’

Yanaklarımdan sıkarak ‘Seni öldürürüm’ dedi. Ben de ‘Sen kimsin beni öldüreceksin’ dedim. Daha sonrasında zaten kafa atıldı burnuma. Ondan sonrası bende yok. Arkadaşlarımdan ve olay yerindekilerden duyduğum kadarıyla benim için ‘düştü’ denilmiş orada. Bilincim açıldığında direkt ifadeye götürüldüm. Götürüldüğümde kendisinin İstanbul’a dönmek için yola çıktığını öğrendim. Jandarma geri çağırmak için aradığında, nişanlım ‘Osmangazi Köprüsü’ndeyim, şu an yoldayım’ dedi. Ben de dedim ki jandarmaya, ‘Böyle bir şey nasıl olabiliyor? Beni darp etmiş, nasıl yolda olabiliyor?’ Daha sonrasında zaten ondan hiçbir haber almadım. Şikâyetçi oldum. Ben sadece diğer kadınlar gibi böyle olayın basitleştirilmesini, daha sonradan çok zarar görmeyi istemiyorum. Asla geri dönmeyeceğim. Uzaklaştırma kararını bekliyorum. Bir annem bir ben bir de kardeşim varız. Başımızda bir baba olmadığı için daha az korunaklı hissediyorum açıkçası kendimi.”