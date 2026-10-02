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Nişanlı cinayetine müebbet hapis

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#Aysel Karakoç#Fethi Şancı#BEYKOZ
Nişanlı cinayetine müebbet hapis
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 07:00

BEYKOZ’da, 15 Ekim 2025’te barışma bahanesiyle eski nişanlısı Aysel Karakoç’u (38), evinde 5 bıçak darbesiyle öldüren Fethi Şancı (35), Dubai’ye kaçmak için aldığı uçak biletiyle yakalandı.

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Gözaltına alınan Şancı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Şancı’nın olaydan 5 gün önce Karakoç’u kıskanması nedeniyle tartıştığı, cinayeti planladığı ve olayın ardından Dubai’ye kaçmayı planladığı belirtilerek, ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Son sözü sorulan Şancı, pişman olduğunu söyledi. İyi hal indirimi uygulanan ceza müebbet hapse çevrildi.

    

 

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#Aysel Karakoç#Fethi Şancı#BEYKOZ

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