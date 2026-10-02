Nişanlı cinayetine müebbet hapis

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Gözaltına alınan Şancı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hazırlanan iddianamede, Şancı’nın olaydan 5 gün önce Karakoç’u kıskanması nedeniyle tartıştığı, cinayeti planladığı ve olayın ardından Dubai’ye kaçmayı planladığı belirtilerek, ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Son sözü sorulan Şancı, pişman olduğunu söyledi. İyi hal indirimi uygulanan ceza müebbet hapse çevrildi.