Nişanlanmak için gün sayıyordu

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Bursa’da acil durum eğitimi için kalkan tek motorlu uçak, önceki gün 15.00 sıralarında inişe geçtiği sırada Osmangazi’de evlerin arasına düşerek alev almış, pilot Furkan Otkum ile öğrenci pilot Murat Avşar yaşamını yitirmişti. Kazada 2 araç ile 2 ev de hasar görmüştü. Emniyet’e çağrılan uçağın bağlı olduğu şirketin sahibi Yenal Ahmet T., uçakların sivil havacılık uçuş kurallarını denetleyen Fevzi A. ve uçak teknisyeni Mustafa K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün serbest bırakıldı. Otkum ile Avşar’ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Otkum İstanbul’da, Avşar ise Mersin’de Dünya Pilotlar Günü’nde toprağa verildi.



'UÇAĞIN ARIZASI ÇOK'



Pilot Otkum’un, Ramazan Bayramı sonrası kız arkadaşı ile nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Oğlunu ihmaller nedeniyle kaybettiğini söyleyen anne Sevgi Otkum, “Bir insan 15 saat çalışamaz. Sabah 05.00’te başlayıp 22.00de iş bırakılır mı? Sigortasını bile yapmamışlar. Uçağın arızası çok fazlaydı. ‘Anne bir yerde motoru durdu, uçağı indirdim’ dedi. Bu sefer beceremedi yavrum. Uçak durmadan arıza yapıyordu” diyerek gözyaşı döktü. Uçağın bağlı olduğu havayolu şirketi ise “Kazanın meydana geliş sebeplerinin şeffaflıkla araştırılmasın konusunda tüm otoritelerle iletişimimiz devam etmekte” açıklaması yaptı.