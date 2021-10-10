Nişanda 'yüksek ses' kavgasında kan aktı: Bir kişi hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Formula 1 Türkiye GPye damga vuran pit stop kararları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran 'pit stop' kararları! Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...#Formula 1
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Nefesler tutuldu, beklenen olmadı Altın fiyatlarında hayal kırıklığıNefesler tutuldu, beklenen olmadı! Altın fiyatlarında hayal kırıklığı#Altın Fiyatları
Formula 1 Türkiye GPsinde zafer Bottasın Pilotlar şampiyonasında zirve değiştiFormula 1 Türkiye GP'sinde zafer Bottas'ın! Pilotlar şampiyonasında zirve değişti#Formula 1
Hataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren sözlerHatay'daki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü! Şaşkına çeviren sözler#Hatay
Dünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttıDünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttı!#Koronavirüs
Mahkeme kararı gerekmeyecek e-Devlette yeni hizmetMahkeme kararı gerekmeyecek! e-Devlet'te yeni hizmet#E-Devlet
Kentte korkunç kaza Öğretim üyesi hayatını kaybettiKentte korkunç kaza! Öğretim üyesi hayatını kaybetti#Afyonkarahisar
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Organize Suç
Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yokBunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok#Satırlı Saldırı
ABDye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettirABD'ye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettir #MHP
Vidasına kadar Türk firmaları üretti İlk uçuşa hazırlanıyor... Korku salacakVidasına kadar Türk firmaları üretti! İlk uçuşa hazırlanıyor... Korku salacak#Savunma Sanayii
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendiHacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi#Hacı Sabancı
Ailene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo ZannaAilene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef! Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo Zanna#Masterchef
VJ Bülent: 8 aydır yastayımVJ Bülent: 8 aydır yastayım#VJ Bülent
HABERLERGündem Haberleri

Nişanda 'yüksek ses' kavgasında kan aktı: Bir kişi hayatını kaybetti

#Rize#Emrah Paliç#Nişan
Nişanda yüksek ses kavgasında kan aktı: Bir kişi hayatını kaybetti

Rize'de nişan töreninde yüksek ses nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Emrah Paliç (33) hayatını kaybetti, arkadaşı Mecit Kansız (43) yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarının nişan törenine giden Emrah Paliç ile arkadaşı Mecit Kansız, yüksek ses nedeniyle İsmail (49) ve kardeşi Halil Katmer (34) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada İsmail Katmer, tabanca ile 2 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Paliç ve Kansız, yaralandı. Bu sırada Katmer ailesinden H.K. da iddiaya göre kavgayı durdurmak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Paliç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Kansız'ın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İlgili Haberler:

Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran 'pit stop' kararları! Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...Demirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuFormula 1 Türkiye GP'sinde zafer Bottas'ın! Pilotlar şampiyonasında zirve değişti
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rize#Emrah Paliç#Nişan