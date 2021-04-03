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Gündem
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Haber Giriş: 03.04.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Nisanda kar sürprizi! Beyaza büründü

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Nisanda kar sürprizi! Beyaza büründü

Ardahan'da etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Kar sürpriziyle güne başlayan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Nisan ayında yeniden beyaza bürünen kentteki karla kaplanan ağaçlarda güzel manzaralar oluştu.

Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Nisanda kar sürprizi Beyaza büründü

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