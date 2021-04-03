AA
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Nisanda kar sürprizi! Beyaza büründü
Ardahan'da etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Kar sürpriziyle güne başlayan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Nisan ayında yeniden beyaza bürünen kentteki karla kaplanan ağaçlarda güzel manzaralar oluştu.
Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.
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