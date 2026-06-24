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Nişanda 'havai fişek' paniği! Davetliler sağa sola kaçıştı

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#İzmir#Bornova#Havai Fişek
Nişanda havai fişek paniği Davetliler sağa sola kaçıştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 08:17

İzmir’in Bornova ilçesinde bir nişan organizasyonu öncesi patlatılmak istenen havai fişek, yanlışlıkla misafirlerin üzerine doğru ateşlendi. Panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede düzenlenen bir nişan organizasyonu öncesinde kutlama yapmak amacıyla havai fişek ateşlenmek istendi. Ancak ateşlenen havai fişeklerden biri, havaya yükselmek yerine yön değiştirerek o esnada alana doğru ilerleyen davetlilerin üzerine doğru patlamaya başladı.

Neye uğradığını şaşıran kalabalık, büyük bir korku içerisinde sağa sola kaçışmaya başladı. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, kutlama amacıyla başlayan eğlence yerini kısa süreliğine paniğe bıraktı.

O ANLAR KAMERADA

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Korku dolu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; ateşlenen havai fişeğin kalabalığın arasına dalması, patlamaların misafirlerin hemen hizasında gerçekleşmesi ve telaşa kapılan vatandaşların koşuşturduğu anlar yer aldı.

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#İzmir#Bornova#Havai Fişek

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