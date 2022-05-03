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Nişan yolunda feci kaza: Bir ölü, 6 yaralı

#Yozgat#Nişan#Kaza
Nişan yolunda feci kaza: Bir ölü, 6 yaralı

Yozgat'ta nişana gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca Köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin İnci (22) yönetimindeki 34 RDC 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Berivan İnci (16) yaşamını yitirdi, sürücü İnci ile Zeynep (20), Muhammet Ali (11), Mustafa (3), Fatma (41) ve İbrahim İnci (42) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.

Sabah erken saatlerde Adana'dan yola çıkan 7 kişilik ailenin, sürücü Hüseyin İnci'nin nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittiği öğrenildi.

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#Yozgat#Nişan#Kaza

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