×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nişan merasiminde tartıştığı eniştesini öldürüp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Cinayet#Doğan Dağcı
Nişan merasiminde tartıştığı eniştesini öldürüp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 13:22

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yakınlarının nişan merasimine giden A.Ö., husumetli olduğu eniştesi Doğan Dağcı'yı düğün salonu girişinde tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Emirdağ ilçesindeki bir düğün salonu girişinde meydana geldi. Yakınlarının nişan merasimine giden A.Ö. ile kız kardeşinin kocası Doğan Dağcı düğün salonu girişinde karşılaştı. Aralarında husumet bulunan taraflar tartışmaya başladı.

Nişan merasiminde tartıştığı eniştesini öldürüp kaçtı

Bu sırada A.Ö., otomobilindeki tabancayı alıp eniştesi Doğan Dağcı'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dağcı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doğan Dağcı, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan A.Ö.'nün yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Gözden KaçmasınKonteynerde diri diri yakılarak öldürülen 19 yaşındaki İbrahimin davasında sanıklar şaka yapıyorduk diyerek beraat istediKonteynerde diri diri yakılarak öldürülen 19 yaşındaki İbrahim'in davasında sanıklar "şaka yapıyorduk" diyerek beraat istediHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Cinayet#Doğan Dağcı

BAKMADAN GEÇME!