Nisan ayının son günlerinde kar sürprizi

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Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Artvin kara yolu 2 bin 550 rakımlı Sahara Geçidi'nde Nisan ayının son günlerinde kar etkili oldu.

Kara yolunun beyaz örtüyle kaplanmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, kar yağışının ardından buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.