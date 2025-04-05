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Nisan ayında kar sürprizi! Prof. Dr. Şen uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Soğuk Hava#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 14:04

Nisan ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların artması beklenirken Türkiye'ye yeni haftada soğuk hava dalgası geliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye'ye kar yağışının da tekrar geleceğini belirtti. Bunun yanı sıra Van, Hakkari ve Gümüşhane'de nisan ayı olmasına rağmen kar etkili oldu. Van'ın Başkale ilçesinde bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve yolda kaldı. İşte yeni hava durumu raporu...

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Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumuna dair notları şöyle:

Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlar var bugün, İstanbul'da yok. Anadolu'da özellikle Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis bölgelerinde çok kuvvetli yağışlar var. Su baskını yapabilir, bu bölgeye dikkat edeceğiz. Bir de Muğla'nın kıyı ilçelerinde yağışlar biraz kuvvetli. Antalya'nın da doğu ilçelerinde yağış bugün kuvvetli. Diğer bölgelerde ise yağışlar normal.

Nisan ayı yağışlı bir ay olmasına rağmen, şubat ve martta az yağış oldu. Nisan ayında yağan yağmurlar aslında olması gereken yağışlar.

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3 GÜN TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Önümüzdeki 3 gün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Tunceli, Mardin, Urfa civarlarında toz girişi var. Buna da dikkat etmemiz gerekecek. Pazartesi-salı günü burada sağlıksız toz girişi var.

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Nisan ayında kar sürprizi Prof. Dr. Şen uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor

YENİ BİR SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

En önemlisi şu, Nisan sıcaklıkların yavaş yavaş artmasına rağmen pazartesi gününden itibaren Türkiye'ye soğuk hava geliyor. Yeni bir soğuk hava dalgası Orta Avrupa'dan sarkacak ve bütün Türkiye'yi etkisi altına alacak ve Türkiye'ye kar geliyor.

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TÜRKİYE'YE YENİDEN KAR GELİYOR

Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, hatta cuma günü sıcaklık biraz daha da düşüyor. İstanbul'da kar yok ama kar soğuğu var. 8 dereceye kadar düşüyor sıcaklık. Pazartesi günü Trakya'da Kırklareli ve Edirne civarı ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri Bolu, Düzce civarlarında kar yağışı görülecek. Anadolu'da da kar yağışı var. Ankara'da karla karışık yağmur görülecek. Ayın 15'ine kadar kış şartları devam edecek.

Nisan ayında kar sürprizi Prof. Dr. Şen uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor

NİSAN AYINDA KAR SÜRPRİZİ

Van, Hakkari ve Gümüşhane'de nisan ayı olmasına rağmen kar etkili oldu. Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
İlçede etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar ve tipiye bıraktı. Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarında kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarına zincir taktı, tır sürücüleri yolların temizlenmesini bekledi.

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Nisan ayında kar sürprizi Prof. Dr. Şen uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü ilçe, kar yağışıyla beyaza büründü. Güne kar yağışıyla uyananlar, araçlarının üzerindeki birikintileri temizledi. Belediye ekipleri, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Nisan ayında kar sürprizi Prof. Dr. Şen uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor

GÜMÜŞHANE'DE KAR

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar etkili oldu. İl genelinde aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gümüşhane-Kelkit arasındaki 2 bin rakımlı Pekün Dağı Geçidi karla kaplandı. Karayolları ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alırken, vatandaşlar ise nisanda karşılaştıkları kar manzarasının keyfini çıkardı.

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HAKKARİ KENT MERKEZİNDE KAR ETKİLİ OLDU

Hakkari'de kar ve sis etkili oldu. Kentte sabah başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Nisan ayında kar sürprizi Prof. Dr. Şen uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, zaman zaman dolunun da etkili olduğu kentte sürücüler güçlükle ilerledi. Yetkililer, sürücü ve vatandaşları, çığ ve heyelan riski ile olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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#Kar#Soğuk Hava#Meteoroloji

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