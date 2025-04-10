Nisan ayında kar sürprizi! Evinden çıkanlar şaşkına döndü... Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu alarm!

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Nisan ayında bahar havasının etkili olmasını beklerken kış şartları hakim oldu. Meteoroloji'nin uyardığı illerde bugün kar yağışı görüldü. Kayseri, Sivas ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışıyla birlikte soğuk hava hakim.

SİVAS'TA HAVA BUZ KESTİ

İl merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

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Kar yağışı dolayısıyla güzel görüntüler de oluştu. Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda güzel manzara ortaya çıktı.

Öte yandan, Sivas-Malatya kara yolundaki Yağdonduran ile Sivas-Suşehri kara yolundaki Geminbeli geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

KAYSERİ'DE SAĞANAK YERİNİ KARA BIRAKTI

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla beraber şehir beyaza büründü. Belediye ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

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ANKARA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi gibi yüksek bölgelerde zaman zaman etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı park ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yollarda tuzlama çalışması yaptı.

ADANA'DA NİSAN KARI

Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava birçok ilde olduğu gibi Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinde de etkili oldu.

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Nisan ayında Tufanbeyli ilçesine kar yağdı. Kar kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Adana'da devam eden karnavala gelen bir kişinin sıcaktan yandıklarını, geldikleri Tufanbeyli’de ise donduklarını söylemesi dikkat çekti.

Öte yandan yüksek rakımlı bölgelerde yağışların devam edebileceği bildirildi.

NİĞDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

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Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.

Vatandaşlar, sabah iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizledi.

TOKAT'TA KAR ETKİLİ OLUYOR

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı gece saatlerinde de sürdü.

Sabah da yer yer etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

1080 rakımlı ilçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, bugün (Perşembe) Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün megakent için yaptığı tahminlere göre bugün sağanak yağmur bekleniyor. Cuma günü çok bulutlu olması beklenen hava cumartesi günü yerini tekrar yağmura bırakacak. Pazar ve Pazartesi günleri ise parçalı bulutlu havanın hakim olmasıyla birlikte sıcaklıklarda yükseliş görülecek.

25 İLE SARI KODLU ALARM

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre 25 il için sarı kodlu, 2 il için de turuncu kodlu alarm verildi.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller sırasıyla şöyle oldu; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis

2 İLE TURUNCU KODLU ALARM

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller ise Hakkari ve Van oldu.