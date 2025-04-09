Nisan ayında kar sürprizi: Evinden çıkanlar şaşkına döndü

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Dün akşam başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

İlçede bazı esnaf, dükkanlarının önünde kar temizliği yaptı.

Öte yandan, belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Sis ve kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu güzergahtan geçen sürücüler dikkatli ilerliyor.

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Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı ve sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de aralıklarla sağanak etkili oluyor.

