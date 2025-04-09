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Nisan ayında kar sürprizi: Evinden çıkanlar şaşkına döndü

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#Kar#Hava Durumu#Meteoroloji
Nisan ayında kar sürprizi: Evinden çıkanlar şaşkına döndü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 10:25

Samsun'un Havza ilçesinde kar etkili oluyor. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

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Dün akşam başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Nisan ayında kar sürprizi: Evinden çıkanlar şaşkına döndü

İlçede bazı esnaf, dükkanlarının önünde kar temizliği yaptı.

Öte yandan, belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Nisan ayında kar sürprizi: Evinden çıkanlar şaşkına döndü

BOLU'DA KAR YAĞIŞI

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Sis ve kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu güzergahtan geçen sürücüler dikkatli ilerliyor.

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Nisan ayında kar sürprizi: Evinden çıkanlar şaşkına döndü

Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı ve sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Nisan ayında kar sürprizi: Evinden çıkanlar şaşkına döndü


 

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#Kar#Hava Durumu#Meteoroloji

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