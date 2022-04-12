Nisan ayında kar alarmı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya’nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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PERŞEMBE SICAKLIK ARTACAK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de “Erzurum, Kars, Bayburt civarında kar yağacak. Nisan’ın ortasında olması sürpriz. İstanbul’da yok ama Kartaltepe ve Uludağ’da devam eder. Doğuya gidiyor kar yağışı. Perşembe günü yükselmeye başlayacak sıcaklıklar. İstanbul’da 11 derece olan sıcaklık cuma günü 20 dereceye kadar çıkacak. Nisan ayını bu şekilde dalgalanmalar ile geçireceğiz. Nisan yağmurları ülke genelinde devam ediyor” diye konuştu.

ULUDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ’da dün sabaha karşı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. Kar kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. 17 Aralık’ta açılan kış sezonunun 3 Nisan’da kapandığı beyaz cennette, kayak pistleri ise boş kaldı. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, Uludağ’da kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.