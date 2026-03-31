×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nisan ayı geldi ama kış bitmiyor! Evler kara gömüldü, yükseklik 2 metreyi aştı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 10:26

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeniışık köyünde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Köydeki tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü.

Haberin Devamı

Yüksekova'da 4 gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniışık köyünde evler ve ahırlar kara gömülürken, kapalı köy yolu Yüksekova İlçe Özel İdare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

'BU YIL ÇOK KAR VAR'

Köy sakinlerinden Celil Çelçok, "Uzun yıllardır bölgemizde bu kadar kar yağmamıştı, inşallah bereketli olur. En son 2019'da köyümüzde 1 metreye ulaşan kar görmüştük.

Haberin Devamı

Ancak bu yıl çok kar var. Kar kalınlığı bazı yerlerde 4 metreyi buluyor" diye konuştu. Köyde yaşayan Muhyettin Çelçok ise bazı çatıların kar nedeniyle çöktüğünü belirterek, "Bu sene oldukça zorluk çekiyoruz. Evlerimiz, ahırlarımız adeta kara gömüldü" dedi.

BAKMADAN GEÇME!