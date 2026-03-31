Nisan ayı geldi ama kış bitmiyor! Evler kara gömüldü, yükseklik 2 metreyi aştı

Yüksekova'da 4 gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniışık köyünde evler ve ahırlar kara gömülürken, kapalı köy yolu Yüksekova İlçe Özel İdare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

'BU YIL ÇOK KAR VAR'

Köy sakinlerinden Celil Çelçok, "Uzun yıllardır bölgemizde bu kadar kar yağmamıştı, inşallah bereketli olur. En son 2019'da köyümüzde 1 metreye ulaşan kar görmüştük.

Ancak bu yıl çok kar var. Kar kalınlığı bazı yerlerde 4 metreyi buluyor" diye konuştu. Köyde yaşayan Muhyettin Çelçok ise bazı çatıların kar nedeniyle çöktüğünü belirterek, "Bu sene oldukça zorluk çekiyoruz. Evlerimiz, ahırlarımız adeta kara gömüldü" dedi.