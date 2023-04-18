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Nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Nişan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 15:14

Gaziosmanpaşa'da nişanlanan çift arasında anlaşmazlıklar yaşanınca kadın evlenmekten vazgeçti. Damat tarafı bu durumu kabullenemeyip kadının ailesine sopalarla saldırdı. Kadının ailesi de saldırıya karşılık ve ortalık savaş alanına döndü. O anlar kamera yansıdı.

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İddialara göre, bir çift geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yoluna girdi. Çift arasında çıkan anlaşmazlıklar yaşanınca kadın evlenmekten vazgeçti ve nişanı bozdu. Bu durumu kabullenemeyen erkek ve ailesi, tehditlere başladı.

Nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'ne erkek tarafı kadının ailesiyle yaşadığı mahalleye geldi. Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında dakikalarca süren kavga çıktı.

Nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Sopalar ve taşların kullandığı kavga erkek tarafının mahalleden ayrılmasıyla sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Nişan

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